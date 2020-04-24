Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri böyle kurtardı
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Merzifon, İtfaiye, Amasya, 3. Sayfa, Haber

Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri böyle kurtardı Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen bina sakinlerini, itfaiye ekipleri kurtardı.

24.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:32
Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri böyle kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen bina sakinlerini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Öğretmenler Sokak'ta bulunan Hüseyin Topçu Apartmanı'nın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yangından dolayı bina içerisinde oluşan dumandan etkilenen 8 kişi merdivenli araçlarla balkonlardan tahliye edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin hızlı ve yerinde müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Dumandan etkilenen bina sakinlerine 112 sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Kaynak: İHA

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