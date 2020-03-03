Duman operasyonu duman etti
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Duman operasyonu duman etti

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen Duman operasyonunda 26 kilo 615 gram kaçak tütüne el konuldu.

03.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:33
Duman operasyonu duman etti

İl tarafından Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen Duman operasyonunda 26 kilo 615 gram kaçak tütüne el konuldu.


İl genelinde 39 iş yeri, 30 ekip ve 68 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde; 26 kilo 615 gram kıyılmış tütün,752 dal dolu makaron, 81 dal boş makaron, 193 paket sigara filtresi ele geçirildi. 4 kişi hakkında 4733 Sayılı Kanuna aykırı tütün satışı yapmak suçundan toplamda 2 bin 556 TL idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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