Belediyeden yapılan duyuruda, Balçova'daki polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet mensupları nedeniyle bazı etkinliklerin iptal edildiği açıklandı. Peki, Duman İzmir konseri iptal mi oldu?

DUMAN İZMİR KONSERİ İPTAL Mİ OLDU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan hain saldırının ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı mesajı iletilirken, yaralanan polis memurları ve vatandaş için acil şifalar dilendi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Yaşanan acı olay sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki etkinlikler iptal edildi.

İPTAL EDİLEN PROGRAMLAR

Belediyeden yapılan duyuruda, bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan Duman konseri, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi, Yeme İçme ve Etkinlik Alanı Sahnesi'ndeki konser ile belediye standındaki etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi.

KAMUOYUNA DUYURU

Belediye, yaşanan üzücü gelişme nedeniyle program değişikliğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.