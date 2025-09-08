Haberler

Duman İzmir konseri iptal mi oldu?

Duman İzmir konseri iptal mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bu akşam sahne alması planlanan konserlerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiği açıklandı. Peki, Duman İzmir konseri iptal mi oldu?

Belediyeden yapılan duyuruda, Balçova'daki polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet mensupları nedeniyle bazı etkinliklerin iptal edildiği açıklandı. Peki, Duman İzmir konseri iptal mi oldu?

DUMAN İZMİR KONSERİ İPTAL Mİ OLDU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan hain saldırının ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı mesajı iletilirken, yaralanan polis memurları ve vatandaş için acil şifalar dilendi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Yaşanan acı olay sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki etkinlikler iptal edildi.

İPTAL EDİLEN PROGRAMLAR

Belediyeden yapılan duyuruda, bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan Duman konseri, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi, Yeme İçme ve Etkinlik Alanı Sahnesi'ndeki konser ile belediye standındaki etkinliklerin yapılmayacağı bildirildi.

KAMUOYUNA DUYURU

Belediye, yaşanan üzücü gelişme nedeniyle program değişikliğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.