Duman'ı bulana 2 bin TL ödül verecek
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Duman'ı bulana 2 bin TL ödül verecek

Duman'ı bulana 2 bin TL ödül verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesi esnaflarından Beyhan Yaman, kaybolan ve 'Duman' ismini verdiği British cinsi kedisini bulana 2 bin TL ödül vereceğini belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesi esnaflarından Beyhan Yaman, kaybolan ve 'Duman' ismini verdiği British cinsi kedisini bulana 2 bin TL ödül vereceğini belirtti.

Kedisinin kendisi ve ailesi için çok önemli olduğunu belirten Beyhan Yaman; "Korktuğunu veya birilerinin sahiplendiğini düşünüyoruz. Bulan birisi olursa 2 bin TL teşvik amaçlı ödül vereceğiz. Arıyoruz ama hiçbir iz yok. Bulanların ulaşmasını istiyoruz. Kedimiz ev ortamına alıştığı için sokakta yaşayamaz. Bulanların ve görenlerin 0553 076 4660 numarayı aramalarını rica ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Duman'ı bulana 2 bin TL ödül verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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