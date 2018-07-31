Duman Grubu Muhteşem Performansıyla Harbiye'yi Salladı

Duman, Harbiye'yi dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen şarkılarını Harbiye'de binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan 'Seni Kendime Sakladım', 'Elleri Ellerime', 'Beni Yak' ve daha bir çok hit şarkısını Harbiye'nin muhteşem atmosferinde seslendirdi.

Kurulduğu günden bugüne tüm şarkıları arasından seçtiği özel bir repertuvar ile Harbiye seyircisinin karşısına çıkan Duman'ın tüm şarkılarına eşlik eden seyirciler, 3 saat sahnede kalan grubu alkışlar ve tezahüratlarla uğurladı. Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'da grubu izlemeye gelenler arasındaydı.

Duman, Ağustos ayında Ege turnesi ile hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.