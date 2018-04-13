Duma'dan Kaçan Suriyeliler Halep Kırsalına Ulaştı

Doğu Guta'nın Duma ilçesinden kaçan Suriyeliler, Halep'in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinden 8 konvoyla ayrılan Suriyeli mülteciler, Halep'in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı. 81 aracın ve çok sayıda ambulansın taşıdığı 3 bin 532 kişi, kurtarılmış bölgeye geçmek için gerekli olan prosedürleri tamamlıyor.

Bin 668 sivili ve Ceyş-ül İslam Örgütü üyelerini taşıyan 7 konvoy da dün bölgeye ulaşmıştı. - HALEP