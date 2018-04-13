Duma'dan Kaçan Suriyeliler Halep Kırsalına Ulaştı
Doğu Guta’nın Duma ilçesinden kaçan Suriyeliler, Halep’in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı.
Doğu Guta'nın Duma ilçesinden kaçan Suriyeliler, Halep'in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı.
Doğu Guta'nın Duma ilçesinden 8 konvoyla ayrılan Suriyeli mülteciler, Halep'in doğusundaki El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidine ulaştı. 81 aracın ve çok sayıda ambulansın taşıdığı 3 bin 532 kişi, kurtarılmış bölgeye geçmek için gerekli olan prosedürleri tamamlıyor.
Bin 668 sivili ve Ceyş-ül İslam Örgütü üyelerini taşıyan 7 konvoy da dün bölgeye ulaşmıştı. - HALEP