Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışmaları

Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışmaları
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kent genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kent genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Güneşevler Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmasını inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Okay, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlayabilmek adına çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Okay, şunları kaydetti:

" Vatandaşlarımızın ulaşımını daha kolay ve kaliteli hale getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda ilçe genelinde asfalt ve alt yapı çalışmaları başlattık. Şuanda ekiplerimiz ilçenin muhtelif noktalarında asfalt serim işlemini sürdürüyor. Bu kapsamda gece dahi asfalt çalışması yapmaktayız. Son olarak Güneşevler Mahallemizde yoğun bir mesai yaparak asfalt çalışmalarını tamamladık. İlçemizde ihtiyaç duyulan her bölgeye bu çalışmalarımızı taşıyacağız. İnşallah bu yaz yoğun bir asfalt mesaisi yaparak yollarımızı daha kaliteli hale getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Varank Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Diego Metin Oktay Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:27:55. #1.15#

title