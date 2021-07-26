Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kent genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kent genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Güneşevler Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmasını inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Okay, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlayabilmek adına çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Okay, şunları kaydetti:

" Vatandaşlarımızın ulaşımını daha kolay ve kaliteli hale getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda ilçe genelinde asfalt ve alt yapı çalışmaları başlattık. Şuanda ekiplerimiz ilçenin muhtelif noktalarında asfalt serim işlemini sürdürüyor. Bu kapsamda gece dahi asfalt çalışması yapmaktayız. Son olarak Güneşevler Mahallemizde yoğun bir mesai yaparak asfalt çalışmalarını tamamladık. İlçemizde ihtiyaç duyulan her bölgeye bu çalışmalarımızı taşıyacağız. İnşallah bu yaz yoğun bir asfalt mesaisi yaparak yollarımızı daha kaliteli hale getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün