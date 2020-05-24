Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürü restorasyonlarla canlandırılacak
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Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürü restorasyonlarla canlandırılacak

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuyla ön plana çıkan merkez ilçesi Dulkadiroğlu'da, konak restorasyonları ve sokak iyileştirmeleri çalışmalarıyla geçmişi yüzyıllara dayanan beylik kültürü gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor.

Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürü restorasyonlarla canlandırılacak
24.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:40

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuyla ön plana çıkan merkez ilçesi Dulkadiroğlu'da, konak restorasyonları ve sokak iyileştirmeleri çalışmalarıyla geçmişi yüzyıllara dayanan beylik kültürü gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor.

İlçenin "Bahtiyar Yokuşu" olarak bilinen sokağının her iki yakasında tarihe tanıklık eden ev ve konaklar yer alıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme ve konak restorasyonları tamamlanarak tarihi kimliği ortaya çıkarılan Bahtiyar Yokuşu, Dulkadiroğlu Beyliği'nin tarihine ilişkin de ipuçları veriyor.

Sokaklarda zikzaklı cumbaları, basık kemerli ve enikli kapıları, giyotin pencereleriyle kentin sivil mimarisinden izleri taşıyan konaklar ve evler görselliğiyle dikkati çekiyor.

Buradaki ev ve konakları bir bir ayağa kaldıran Dulkadiroğlu Belediyesi, hem beylik kültürünü tanımak isteyenleri hem de tarih meraklılarını ilçeye bekliyor.

"100 yıl önceki silüetine kavuşturma hedefimiz var"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın eski mahallelerinin ve tarihi değerlerinin bulunduğu alanları gün yüzüne çıkarma adına yoğun çalıştıklarını söyledi.

Bu mahallelerdeki eski konakları bir bir restore ederek yeniden yaşama kazandırdıklarını anlatan Okay, ilk etapta bölgedeki 4 konağı satın alarak restore edip, vatandaşların istifadesine sunduklarını kaydetti.

Okay, birçok insanın çocukluğunun geçtiği eski mahalleleri işlevsel hale getirmek için gayret gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Konak restorasyonlarının yanında önemli bir sokağı komple restore ederek 100 yıl önceki silüetine kavuşturma hedefimiz var. Bahtiyar Yokuşu dediğimiz bölgeyi gündemimize alarak çalışma yapıyoruz. Burada 17 tescilli bina var. Bunları bir bir restore ediyoruz. Bunlar vatandaşlarımızın binaları. Tarihi ortaya çıkartma adına vatandaşlarımızın bu konaklarının restorasyonunu yapmaktayız. Bunları da etaplara böldük. Bunlar bittiğinde 100 yıl önceki doku neyse onu görme imkanına kavuşacağız. Ziyaretçilere gururla gezdirebileceğimiz bir mekan oluştu."

"Çok önemli turizm merkezlerinden biri"

Bölgenin ikinci etabını da ihale ettiklerini, restore çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Okay, üçüncü etapta ise tur otobüslerinin geldiği bir alan oluşturacaklarını, buradan tarihi bölgeye giriş sağlayacaklarını, seyir terası çalışmalarının olacağını, tüm etaplar bittikten sonra çeşitli aktiviteleri de teşvik edeceklerini söyledi.

Okay, alanın kentin en önemli turizm merkezlerinden olacağını öngördükleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bölgede tarihi camilerin tamamını restore ettik. Böylelikle de alanda bir hareketlilik sağladık. Çalışmalarımızla Dulkadiroğlu Beyliği'nin kültürünü de gün yüzüne çıkartmış oluyoruz. Eski mahalleleri gün yüzüne çıkartırken aynı zamanda Dulkadiroğlu Beyliği'nin de geçmişteki hayat standardını, yaşam şeklini, kültürünü restorasyonlarla tazelemiş ve yeni nesillere aktarmış olacağız. Bu hedefe hemşehrilerimizin de desteğiyle ilerliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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