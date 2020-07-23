Dulkadiroğlu Belediyesinden sosyal tesis
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Dulkadiroğlu Belediyesinden sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe genelinde 19 sosyal tesis yaparak hizmete sunduklarını, iki mahallede de tesis çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dulkadiroğlu Belediyesinden sosyal tesis
23.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:14

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe genelinde 19 sosyal tesis yaparak hizmete sunduklarını, iki mahallede de tesis çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Okay, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın büyükşehir olmasıyla birlikte Dulkadiroğlu ilçesinin oluşturulduğunu hatırlattı.

Görevi devraldıklarında ilçede sosyal tesis sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu ifade eden eden Okay, şunları kaydetti:

"Bu durumu değerlendirerek geniş çaplı bir çalışma yaptık. İlçemizin büyük mahallelerine ve merkezi mahallelerine sosyal tesis projesi oluşturduk. Şu anda toplamda 19 sosyal tesisimiz aktif olarak hizmet vermekte. Ayrıca iki sosyal tesisimiz de hızla devam ediyor. Yine sosyal tesis niteliğinde sağlık merkezi, spor tesisi, kurs merkezi ve sosyal alanlarımızın toplam sayısı 27'ye ulaştı. İnşallah ilçemizin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi ve gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşaat çalışmaları devam eden Aksu ve Gaffarlı sosyal tesislerimizi de tamamlayarak hizmete açacağız. İlçe halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların huzuru, mutluluğu ve yaşam standartlarının yükselmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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