Dulkadiroğlu Belediyesi'nden park ve bahçe çalışmaları
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Dulkadiroğlu Belediyesi'nden park ve bahçe çalışmaları

28.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:44
Dulkadiroğlu Belediyesi'nden park ve bahçe çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerde bahar hazırlıklarına başladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerde bahar hazırlıklarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dulkadiroğlu Belediyesi'ne ait seralarda yetişen çeşitli çiçek ve bitkilerin park ve bahçelere dikileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bahar ayları öncesinde park ve bahçelerde genel bakım yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların belediyeye ait parklarda stres atacağını belirten Okay, "Çocuklarımızın eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi adına oyun guruplarımızın da bakımını yapıyoruz. Bahar ayları insanlarda mutluluğu tetikler. Bizler de vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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