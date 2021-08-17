Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, Heyecan Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, Heyecan Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, Heyecan Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Heyecan Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Heyecan Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okay, geçen yıl resmi açılışı gerçekleştirilen Heyecan Bahçesi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ın Heyecan Bahçesi'ni sevdiğini kaydeden Okay, tesisi kısa sürede tekrardan hizmete açacaklarını belirtti.

Heyecan Bahçesi'nin farklı projelerle yeniden düzenlendiğini kaydeden Okay, şunları aktardı:

"Kahramanmaraş'a kazandırdığımız bu güzel projenin çok sevildiğini biliyoruz. Şu anda ekiplerimiz tesisin yeniden ziyarete açılması için yoğun bir çalışma yapmaktadır. Vatandaşlarımıza daha güzel ve daha kaliteli hizmet sunabilme adına çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak alanımızı yeniden hizmete açacağız. Ziyarete kapalı tutmamızın amacı burada yaptığımız değişiklikler çerçevesinde oluşan inşaat alanımız. Şu anda bu çalışmalar tamamlandı. Son rötuşların ardından vatandaşlarımız burada diledikleri gibi eğlene bilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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