Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, gençlik merkezindeki kursları inceledi
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, gençlik merkezindeki kursları inceledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, gençlik merkezindeki kursları inceledi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezindeki verilen kursları inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezindeki verilen kursları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, matematik, geometri, robotik kodlama, çeşitli enstrüman, resim ve eğitim kursları gibi birçok alanda eğitimin verildiği gençlik merkezini ziyaret eden Okay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurslar sayesinde gençlerin önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Okay, şunları kaydetti:

"Bölgemize kazandırdığımız en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimizde kurs faaliyetlerimiz başladı. Şu anda genç kardeşlerimiz burada çeşitli eğitim ve sosyal aktivite yapmaktadır. Bu eğitim ve aktiviteler onlara çok büyük kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle salgın dolayısıyla eğitim konusunda tam verim sağlayamayan gençlerimiz, burada eksiklerini giderecekler. Yine gençlik merkezi içerisinde bulunan kütüphanemizi de etüt merkezi olarak kullanabilmekteler. İnşallah bu gençlerimiz buradan elde ettikleri kazanımlarla çok iyi yerlere gelirler. Bizler de buna vesile olmanın gururunu yaşarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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