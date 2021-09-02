Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Fen işleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Fen işleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okay, Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe genelinde planlanan çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Okay, şunları kaydetti:

"İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha güzel hale gelmesi adına başlattığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Ekiplerimiz şu anda tüm projelerimizi büyük bir hassasiyetle devam ettirmektedir. Bugün de şantiyemizde görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Devam eden projelerimizle ilgili detaylı bilgiler aldık. Özellikle asfalt çalışmaları ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün