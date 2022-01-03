Dul ve yetim aylığı ne kadar 2022 ? Dul ve yetim aylığına zam geldi mi?
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ikinci 6 aylık enflasyon oranı da ortaya çıktı. Peki Dul ve yetim aylığı ne kadar 2022 ? Dul ve yetim aylığına zam geldi mi?
TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ikinci 6 aylık enflasyon oranı da ortaya çıktı. Son verilerle birlikte emeklinin beklediği zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklisinin yanı sıra SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim aylığı alanların da maaşları artacak. Peki, 2022 SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı ne kadar oldu? İşte Dul yetim, Bağkur, işçi emekli maaşları 2022 zamları! detaylar haberimizde.
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022?
2022 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı (TL)
Eski - Yeni
500 ---- 627
550 ---- 690
596 ---- 748
650 ---- 816
704 ---- 884
759 ---- 952
813 ---- 1.020
867 ---- 1.088
921 ---- 1.156
975 ---- 1.224
1.000 ---- 1.255
1.084 ---- 1.359
1.192 ---- 1.495
1.300 ---- 1.631
1.409 ---- 1.767
1.500 ---- 1.882
1.625 ---- 2.039
1.734 ---- 2.175
1.842 ---- 2.311
1.9502.447
2.059 ---- 2.583
2.167 ---- 2.719
2.276 ---- 2.855
2.384 ---- 2.991
2.492 ---- 3.127
2.601 ---- 3.263
2.709 ---- 3.399
2.817 ---- 3.535
2.926 ---- 3.671
3.034 ---- 3.807
3.142 ---- 3.943
3.251 ---- 4.078
3.359 ---- 4.214
3.468 ---- 4.350
3.576 ---- 4.486
3.684 ---- 4.622
3.793 ---- 4.758
3.901 ---- 4.894
4.009 ---- 5.030
4.118 ---- 5.166
4.226 ---- 5.302
4.334 ---- 5.438
4.443 ---- 5.574
4.659 ---- 5.846
4.876 ---- 6.118
5.093 ---- 6.390
5.418 ---- 6.797
5.635 ---- 7.069
6.177 ---- 7.749
6.502 ---- 8.157
6.788 ---- 8.516
6.827 ---- 8.565
6.788 ---- 8.516
7.043 ---- 8.837
7.260 ---- 9.109
7.585 ---- 9.516
8.127 ---- 10.196
9.000 ---- 11.291
9.500 ---- 11.919
10.000 ---- 12.546
11.000 ---- 13.801
12.000 ---- 15.055
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