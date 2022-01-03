Dul ve yetim aylığı ne kadar 2022 ? Dul ve yetim aylığına zam geldi mi? - Haberler
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Dul ve yetim aylığı ne kadar 2022 ? Dul ve yetim aylığına zam geldi mi?

Dul ve yetim aylığı ne kadar 2022 ? Dul ve yetim aylığına zam geldi mi?
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TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ikinci 6 aylık enflasyon oranı da ortaya çıktı. Peki Dul ve yetim aylığı ne kadar 2022 ? Dul ve yetim aylığına zam geldi mi?

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ikinci 6 aylık enflasyon oranı da ortaya çıktı. Son verilerle birlikte emeklinin beklediği zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklisinin yanı sıra SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim aylığı alanların da maaşları artacak. Peki, 2022 SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı ne kadar oldu? İşte Dul yetim, Bağkur, işçi emekli maaşları 2022 zamları! detaylar haberimizde.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022?

2022 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı (TL)

Eski - Yeni

500 ---- 627

550 ---- 690

596 ---- 748

650 ---- 816

704 ---- 884

759 ---- 952

813 ---- 1.020

867 ---- 1.088

921 ---- 1.156

975 ---- 1.224

1.000 ---- 1.255

1.084 ---- 1.359

1.192 ---- 1.495

1.300 ---- 1.631

1.409 ---- 1.767

1.500 ---- 1.882

1.625 ---- 2.039

1.734 ---- 2.175

1.842 ---- 2.311

1.9502.447

2.059 ---- 2.583

2.167 ---- 2.719

2.276 ---- 2.855

2.384 ---- 2.991

2.492 ---- 3.127

2.601 ---- 3.263

2.709 ---- 3.399

2.817 ---- 3.535

2.926 ---- 3.671

3.034 ---- 3.807

3.142 ---- 3.943

3.251 ---- 4.078

3.359 ---- 4.214

3.468 ---- 4.350

3.576 ---- 4.486

3.684 ---- 4.622

3.793 ---- 4.758

3.901 ---- 4.894

4.009 ---- 5.030

4.118 ---- 5.166

4.226 ---- 5.302

4.334 ---- 5.438

4.443 ---- 5.574

4.659 ---- 5.846

4.876 ---- 6.118

5.093 ---- 6.390

5.418 ---- 6.797

5.635 ---- 7.069

6.177 ---- 7.749

6.502 ---- 8.157

6.788 ---- 8.516

6.827 ---- 8.565

6.788 ---- 8.516

7.043 ---- 8.837

7.260 ---- 9.109

7.585 ---- 9.516

8.127 ---- 10.196

9.000 ---- 11.291

9.500 ---- 11.919

10.000 ---- 12.546

11.000 ---- 13.801

12.000 ---- 15.055

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