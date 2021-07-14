Dul maaşı bayram ikramiyesi 2021! Dul maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?
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Dul maaşı bayram ikramiyesi 2021! Dul maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?

Dul maaşı bayram ikramiyesi 2021! Dul maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?
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Yapılan açıklamaya göre bugün yani 13 Temmuz Salı günü SSK emeklilerine bayram ikramiyesi yatacaktır. 2021 emekli maaşı zammı? Malulen emekli maaşı! Ne zaman emekli olurum? Dul maaşı bayram ikramiyesi 2021! Dul maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Dul maaşı bayram ikramiyesi 2021! Dul maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?

DUL MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2021!

Vefat eden eşinden dolayı emekli olan kişiler bayram ikramiyesi alabilecek. Çift emekli maaşı alan kişiler ise bayram ikramiyesi alamayacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

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