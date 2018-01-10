- Dükkanlarını su basan esnafların zararı karşılanacak

SİVAS - Sivas'ta içme suyu hattın meydana gelen arıza nedeniyle patlayan su borusundan akan sular bazı esnafların dükkanlarına zarar verdi. Esnafların dükkanlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın zararı belediye olarak gidereceklerini söyledi.

Kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde Kepçeli mevkiinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. Olay yerindeki dükkanlar sular altında kalırken, İtfaiye Müdürlüğü ve temizlik işlerine bağlı ekipler dükkanlarda temizleme çalışması yaptı. Belediye Başkanı Sami Aydın da bölge esnaflarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Aydın, "Esnafımızın yaşadığı zararı belediye olarak karşılayacağız. Kepçeli mevkiinde yaşanan arızaların giderilmesi için de hat boyunca bahar aylarında yenileme çalışması başlatacağız" dedi.