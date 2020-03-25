Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti
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Diyarbakır, Yenişehir

Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanlarına süt ve mama verdi.

25.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:39
Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanlarına süt ve mama verdi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri durdurulan lokanta, restoranların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak hayvanlarının aç kaldığını gören Yenişehir Belediyesi temizlik işleri ekipleri, marketlerden aldıkları süt ve mamaları hayvanlara verdi. Temizlik işçileri çöp konteynerleri yanından aç olduklarını gördükleri kediler için marketten süt ve bisküvi alarak kedileri beslemeleri, vatandaşların takdirini karşıladı.

Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

Kaynak: İHA

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Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

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