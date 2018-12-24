Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı

– Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkandaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı bir süre dükkanı terk ediyor. Bu sırada ise, sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkanı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor. - Rusya

Kaynak: DHA