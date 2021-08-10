DÜKKANINDAN BİLEZİK GASBEDİLEN KUYUMCU İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM
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DÜKKANINDAN BİLEZİK GASBEDİLEN KUYUMCU İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanına giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri gasbeden kapüşonlu 2 kişi ile gözcülük yapan 2 kişi, polisin 3 gün süren çalışması sonucu yakalandı.

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanına giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri gasbeden kapüşonlu 2 kişi ile gözcülük yapan 2 kişi, polisin 3 gün süren çalışması sonucu yakalandı. Kuyumcu Sadık Ekin, Soygunculardan birinin tezgahın arkasına geçip, imitasyon bileziklerini aldığını görünce ses çıkarmadım dedi.

Olay, 6 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen ve başlarında kapüşon bulunan 2 kişi, dükkana girerek pompalı tüfekle kuyumcu Sadık Ekin'i tehdit edip, tezgahta bulunan ve imitasyon olan 60 bileziği gasbetti. Olayın ardından 2 şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 gün süren çalışma sonucu 2'si gözcülük yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adresleri belirlendi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı. Kuyumcu Sadık Ekin de emniyete davet edilerek şüphelileri teşhis etti ve gasbedilen imitasyon bilezikler iade edildi. Hakkı K.İ. ve Murat Z. ile gözcülük yapan Altay M. ve Turan B.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kuyumcu Sadık Ekin, 'Soyguncular kapıdan girerken ben diğer tarafta namaz kılıyordum. Seccademi kaldırır kaldırmaz, 2 kişinin içeri girdiğini gördüm. Soyguncular içeri girer girmez, 'Bu bir soygundur, eller havaya' dediler. Ben de şaşırdım ve 'Ne soygunu' falan dedim. Bu arada içeride oğlum ve misafirim vardı. Soyguncuların üzerine doğru 1-2 adım attım ki elinde pompalı tüfek olan soyguncu silahın kurma kolunu çekti. Tüfeği üzerime doğrultarak ateşleyecek konuma geldi. Soygunculardan birinin tezgahın arkasına geçip, imitasyon bileziklerini aldığını görünce ses çıkarmadım. Polis, 3 gün içerinde gerekeni yaptı. Adamları yakaladılar. Büyük bir başarı sağladılar. Tüm emniyet personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah ağır bir ceza alırlar. Bunların gözü dönmüş. Bunlar para için her şeyi yaparlar diye konuştu.

DÜKKANINDAN BİLEZİK GASBEDİLEN KUYUMCU İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM
DÜKKANINDAN BİLEZİK GASBEDİLEN KUYUMCU İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM
DÜKKANINDAN BİLEZİK GASBEDİLEN KUYUMCU İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM
DÜKKANINDAN BİLEZİK GASBEDİLEN KUYUMCU İMİTASYONLARI ALINCA SES ÇIKARMADIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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