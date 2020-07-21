Dükkanına gelen eski ortağını silahla vurarak öldürdü Bursa'da dükkanına gelen husumetli olduğu eski ortağı ile tartışmaya başlayan adam, daha sonra belinden çıkardığı silahla eski ortağını vurarak öldürdü.

Bursa'da dükkanına gelen husumetli olduğu eski ortağı ile tartışmaya başlayan adam, daha sonra belinden çıkardığı silahla eski ortağını vurarak öldürdü.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 34 yaşındaki S.F.'ye ait marangoz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.F.'ye ait marangoz dükkanına gelen S.B. ile husumetli olduğu S.F. tartışmaya başladı. Sonrasında S.F. kendisine ait ruhsatsız tabanca ile S.B.'yi vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan S.B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli şahıs S.F. ise suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA