Dükkanın Önündeki Halı Çalındı

Kırklareli'de bir beyaz eşya mağazasının önünde serili halının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı Noter Sokağı'nda bulunan bir beyaz eşya mağazasının giriş kapısında serili yaklaşık 2 metrekarelik halıyı yerinde göremeyen işletme sahibi durumu polise bildirdi.





Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından halının bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı



Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin gece saatlerinde mağazanın dışındaki halıyı rulo haline getirdikten sonra koltuk altına alan yaşlı adamın bölgeden uzaklaştığı görülüyor.