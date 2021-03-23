Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı
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Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı

23.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:13

Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı 30 yılda biriktirdiği antikaları yok pahasına satmak zorunda kaldı Bursa'da yandaki inşaatın hafriyat kazısı sebebiyle dükkanı yıkılan antikacı, yıllarca topladığı eski eşyaları gözyaşları içinde satmak zorunda kaldı.

Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı

30 yılda biriktirdiği antikaları yok pahasına satmak zorunda kaldı

BURSA - Bursa'da yandaki inşaatın hafriyat kazısı sebebiyle dükkanı yıkılan antikacı, yıllarca topladığı eski eşyaları gözyaşları içinde satmak zorunda kaldı.

Uzun yıllardır antikacılık yapan ve on birlerce antika toplayan Murat Serel, topladığı bu antikaları Abdal semtinde bulunan iki katlı müstakil bir evde sergiliyordu. Bu evi aynı zamanda kafe olarak da işleten Serel'in iki katlı binası, yanında başlayan inşaatın hafriyat kazısı sırasında hasar gördü. İçinde on binlerce antikanın bulunduğu bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, Murat Serel, Türkiye'deki antikacılara sosyal medyadan seslenerek, bin bir emekle topladığı antikaları ucuz fiyata satacağını duyurdu. Bu çağrıyı alan antikaseverler, eski eşyaları almak için Serel'in tamamen yıkılmak üzere olan mekanına akın etti. Serel, onlarca yılda tek tek topladığı antikalarını gözyaşları içinde satmak durumunda kaldı.

Denizli'den Bursa'ya antika almak için geldiğini ifade eden Şuayip Cihan, "Murat kardeşimizin çağrısını duyduk, destek oluruz diye gelip antikaları aldık. Ben 60 bin liralık antika radyo aldım" dedi.

Binası yıkıldığı için antikaları yok pahasına satmak durumunda kaldığını ifade eden Murat Serel, "Yandaki temel kazısı sırasında antikalarımın bulunduğu binanın yan duvarı yıkıldı. Bu binada onlarca yılda biriktirdiğim on binlerce antika eşya vardı. Bunları koyacak yerim olmadığından ve binanın tamamen göçme tehlikesi olduğu için bir bir emekle topladığım eşyaları üçte bir fiyatına satmak durumunda kaldım. Ürünlerimi satacağımı sosyal medyadan duyurdum. Çağrımı alan antikacılar satın almak için geldi. Mallarımı satmak durumunda kaldığım için çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı
Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı
Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı
Dükkanı yıkıldı, antikalarını gözyaşlarıyla sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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