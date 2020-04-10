Dükkanda mahsur kalan kedi ve 7 yavrusu kurtarıldı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir dükkanın vitrininde mahsur kalan kedi ve 7 yavrusu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir dükkanın vitrininde mahsur kalan kedi ve 7 yavrusu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Turgutlu'da, Atatürk Bulvarı'nda depo olarak kullanılan eski bir mağazanın vitrininde mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Çarşı esnafı, dükkanı depo olarak kullanan vatandaşa ulaşarak, kapıyı açtırdı. İçeride uzun uğraşlar sonucu kediyi olduğu yerde çıkaran vatandaşlar, 7 yavrusunun da dükkan içerisinde çeşitli yerlerde bulunduğunu tespit etti. Vatandaşlar, anne kediyi ve yavrularını bulunduğu yerden çıkararak, karınlarını doyurdu. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA