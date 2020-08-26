Dükkancık Mescidi görevli bekliyor
Kütahyalı vatandaşlar, 4 asırlık Dünkkancık Mescidi'ne görevli atanmasını istiyor.
26.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:47
Kütahyalı vatandaşlar, 4 asırlık Dünkkancık Mescidi'ne görevli atanmasını istiyor.
Sultanbağı Mahallesi'nde 16. yüzyıl eseri olan Dükkancık Mescidi, 5 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilip müftülük emrine tahsis edildi. Aynı anda 50 kişinin ibadet edebileceği ecdat yadigarı mescite, görevli tayin edilerek ibadete açılması isteniyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA