Dükkana kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar
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Dükkana kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar

18.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:56
Dükkana kurşun yağdırıp kayıplara karıştılar

Bursa'da iki kardeş, fiyat konusunda tartıştıkları dükkana kurşun yağdırıp kaçtı.

Bursa'da iki kardeş, fiyat konusunda tartıştıkları dükkana kurşun yağdırıp kaçtı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. ve İ.S., sabah saatlerinde alışveriş için cadde üzerindeki bir elektrikçi dükkanına gitti. Alışveriş sırasında, ürün fiyatları sebebiyle dükkan sahibiyle ile K.S. ve kardeşi İ.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Olayı öğrenen baba İ.S., oğulları K.S. ve İ.S. ile birlikte akşam saatlerinde tekrar dükkana gitti. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine kardeşlerden biri belindeki tabancayı çıkarıp dükkan camlarını hedef alarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, dükkan camlarına 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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