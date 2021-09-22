Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis - Haberler
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Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, kuaförlük yaptığı dükkanın kirası nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibi Osman Aydoğdu'yu bıçakla yaralayan İsmail Erciyes, tutuklu yargılandığı davada 2 ayrı suçtan 13 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, kuaförlük yaptığı dükkanın kirası nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibi Osman Aydoğdu'yu bıçakla yaralayan İsmail Erciyes, tutuklu yargılandığı davada 2 ayrı suçtan 13 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Temmuz'da, Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Aydoğdu, dükkanının kirasını vermeyen İsmail Erciyes ile tartıştı. Erciyes, dükkandaki sehpa ile Aydoğdu'nun burnuna vurdu. Aydoğdu da Erciyes'e yumrukla karşılık verdi. 1 Aralık'ta yeniden dükkana giden Aydoğdu ile Erciyes arasında yine tartışma çıktı. Erciyes, dükkan sahibi Aydoğdu'yu 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Şikayet üzerine İsmail Erciyes, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erciyes, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmail Erciyes hakkında, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' ve 'yaralama' suçlamalarıyla 2 ayrı dava açıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Osman Aydoğdu hakkında da Erciyes'i yaraladığı iddiasıyla dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında şikayetçi sanık Osman Aydoğdu ile tutuklu sanık İsmail Erciyes hazır bulundu. Son sözü sorulan Erciyes, "Vereceğiniz kararı saygıyla karşılarım. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Erciyes'i 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce ömür boyu hapse ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 23 Temmuz'daki olay ile ilgili 'yaralama' suçundan da 9 ay olmak üzere Erciyes'e toplam 13 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Osman Aydoğdu'ya da 'yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verilerek, kararın ertelenmesine hükmedildi.


Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis

Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis

Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis

Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dükkan sahibini bıçaklayan kiracıya 13 yıl 3 ay hapis - Haberler
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