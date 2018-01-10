Siparişin Gecikmesinden Şikayetçi Olan Müşteriyi Bulmak İçin 850 Km Yol Gitti
Çin'de internet üzerinden satış yapan bir dükkan sahibi, kendisinden şikayetçi olan müşterisini bulmak için 850 km yol gitti. Kadına şiddet uygulayan adamın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Çin'de internet üzerinden satış yapan bir işyeri sahibi, hizmetinden şikayet eden kadın müşteri Xiao Die'yi bulmak için 850 kilometre yol gitti. Bir gün ve gece yolculuk yapıp kadını bulan öfkeli adam, ona acımasızca saldırdı. İş yeri sahibi cadde üzerinde yakaladığı kadının yüzüne yumruk attı ve tekmeleyerek dövdü.
SİPARİŞİ GEÇ GELDİ DİYE ŞİKAYET ETMİŞTİ
Kadın, sipariş verdiği elbisenin üç gün sonra kendisine yollanması üzerine alışveriş şirketinin web sayafasına girip şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine dükkanın sahibi, kadına hakaret içeren mesajlar attıktan sonra kadının yaşadığı şehre gidip kadını dövdü. Etraftakiler ise olaya müdahale etmek yerine sadece izlediler.
KADININ VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR
Polis görüntülerden yola çıkarak ismi Mr. zhang olarak açıklanan adamı yakalayarak gözlatına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının vucudunda morluklar ve kırıklar olduğu tespit edildi.
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chp lıyım oy umuda rizelıye kullanacam o kadarCevap Yaz 8 9 Yayından KaldırKAFA: Nereli olursan ol oyunu osmaniyeliyever yeter3 Yayından KaldırÖZKAN: :)) Yakmış kafayı birşey yaptığını sanıyor yazık:))2 1 Yayından Kaldır
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siyasi haberlere yorum yapmak istiyoruz akp faciasını eleştirmek istiyoruzCevap Yaz 7 18 Yayından Kaldır
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herkesin şikayet etmek hakkı var aynısını sizin yakınlarına yapsa hosunuza gidermi birde bayan karsıdakiler önce insan olmayı öğrenin insanlık bu değilCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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KADINA VURAN KALKAN ELLER KIRILSIN ..Kadın sevimek için yaratılmıştır sevceksin seveceksin ve çicegi de sulamayı ihmal etmiyceksin ama dayak asla ve kesinlikle olmaz...Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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şikayeti 3 gün sonra göndermiş diye. 3 gün için insanın ekmeği ile oynarsan bu tepki normal bence. biz burda haftalarca beklediğimiz oluyorCevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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CAĞRI MERKEZLERİNİ ARAKEN DİKKATLİ OLUN SULARINA GİDİN YOKSACevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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İyi yapmış diyenlerin eğitiminden şüphe ediyorum. Ayıp.Cevap Yaz 12 2 Yayından KaldırATİLLA ETZEL .: Iyi yapmis ,, ( egitimim okul öncesi ) Saka,, saka ; , seni kizdirmak icin bi adet yorum ciziktirmem gerekiyordu .3 2 Yayından Kaldır
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ulan bu adam Tükiyeye gelecek bir bayanı dövmesine şahit olucam .. adamı keser köpek eti diye Çine geri yollarım lan .. kadına nasıl vuruyor itCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Ohhhh çok güzel yapmışCevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
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Şikayeti korkaklar yapar o yüzden değmez ama diğer şikayetçilere ders olurCevap Yaz 5 26 Yayından KaldırHASTA: Sizi en kısa zamanda bir pisikoloji doktoruna görünmenizi tavsiye ediyorum.2 2 Yayından Kaldır
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Nasıl bulacak kadın sparis verirken adresini sisteme giriyor be cahil adamCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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AYIPCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Kadına şiddete hayırCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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PİSLİK ÇİNLİLERCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bu haberde bi tuhaflık var birincisi adam kadını eliyle koymuş gibi nerde buldu önceden randevumu aldı ve o adamın elindeki pembe çanta neyin nesiCevap Yaz 3 10 Yayından KaldırDEMO: Kagocu nasil buluyorsa adamda oyle buluyor.Zeki arkadas3 Yayından Kaldır
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Rakko Hayirdir ne dövuyon artisCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ulan yine mi Adana bıktık artikCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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bu çinliler harbiden kırık :/Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Gücün ancak kadına yeter. Çakma Bruce Lee.Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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İYİ YAPMIŞ:dsADSCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır