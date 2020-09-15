Dükkan sahibi baba ile oğlunu bıçaklayan kiracı tutuklandı Eskişehir'de, meydana gelen bıçaklı kavgada baba ve oğlunu yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de, meydana gelen bıçaklı kavgada baba ve oğlunu yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yaşandı. F.T. (65) ve oğlu M.T. (39) ile dükkanlarında kiracı T.Ç. (27) arasında 'Alacak-verecek' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Meydana gelen tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle T.Ç. üzerindeki bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. Çevreden yapılan ihbar ile yaralı F.T. ile M.T. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca yaralılardan F.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli T.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA