Dükkan Önünden Çiçek Hırsızlığı Kamerada

BODRUM'da ana cadde üstündeki çiçekçinin önündeki 14 siklamen çiçeğini alan bir kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



Evli ve 2 çocuk babası çiçekçi Hüseyin Erciyes, dün sabah, Gümbet Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki işyerini açmaya geldiğinde, akşamdan dükkan önünde bıraktığı 14 küçük saksıdaki siklamen çiçeklerinin yerinde olmadığını fark etti. İşyerinin güvenlik kamerasını inceleyen Erciyes, işyerini kapatıp gittikten bir süre sonra, beyaz bir otomobille gelen 65 yaşlarındaki bir kişinin çiçekleri alıp gittiğini gördü. İşyeri sahibi Erciyes'in hırsızlık şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. İşyeri sahibi Erciyes, şöyle dedi:



"Bunca yıldır bu mesleğin içindeyim, böylesini ilk kez gördüm. Bize zaman zaman gelirler, paramız yok çok beğendik derler, para almadan çiçekleri hediye ettiğimiz olur. Ancak işyeri kapalıyken otomobiliyle gelip çiçekleri götüreni ilk kez görüyorum. Çiçeklerin değeri çok değil, 180 TL eder belki. Bugüne kadar başımıza böyle bir şey gelmemişti. Alan kişi, çiçekleri getirsin ben de başkasına hediye edeyim."



- Bodrummuğla