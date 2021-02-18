Duke - Wake Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NCAA maçında bugün Duke - Wake Forest maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Duke - Wake Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NCAA maçında, Duke - Wake Forest maçı gerçekleşecek. Peki, Duke - Wake Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DUKE - WAKE FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

NCAA, Duke - Wake Forest maçı, Durham'da Cameron Indoor Stadyumu'nda oynanacak. Duke - Wake Forest maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,S Sport 2 , D-Smart 79, Turkcell TV+ 78, Kablo TV 241, Tivibu 74 ve Vodafone TV 12 web üzerinden izlenebilmektedir.

DUKE - WAKE FOREST MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NCAA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Duke - Wake Forest maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.