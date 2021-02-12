'Dük', uyuşturucu kaçakçılara geçit vermiyor
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'Dük', uyuşturucu kaçakçılara geçit vermiyor

12.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:13
'Dük', uyuşturucu kaçakçılara geçit vermiyor

'Dük', uyuşturucu kaçakçılara geçit vermiyor ERZURUM'da polis, durdurduğu 3 ayrı araçta kapı arasına, yakıt deposuna ve taban kısmına zulalanmış uyuşturucu maddeyi Narkotik Dedektör köpek 'Dük'ün de katılımıyla ele geçirdi.

'Dük', uyuşturucu kaçakçılara geçit vermiyor

 ERZURUM'da polis, durdurduğu 3 ayrı araçta kapı arasına, yakıt deposuna ve taban kısmına zulalanmış uyuşturucu maddeyi Narkotik Dedektör köpek 'Dük'ün de katılımıyla ele geçirdi. Polis, 3 araçta 56 kg 450 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Şubat günü Aşkale yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta yük olarak bulunan PVC plastik kapılara Narkotik Dedektör Köpeği Dük'ün tepki vermesi üzerine yapılan aramada 25 kg 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan N.K (58) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.    Dük, aynı gün durdurulan başka iki araçtan birinin LPG tankı içerisine 8 kg 200 gram eroin ve 2 kg 50 gram metamfetamin, diğer aracın ise taban kısmına zulalanmış 20 kg 500 gram toz esrarın ele geçirilmesini sağladı. Her iki olayda araç içerisinde bulunan E.A. (44) ile N.A. (37), C.A. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Yetkililer, 3 ayrı olayda toplam 56 kg 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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