Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
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Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü

Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği, 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği, 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.

Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı.

Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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