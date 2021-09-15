Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü - Haberler
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Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü Pkk'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ( Ikby ) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde yer alan Dinarte bölgesinde terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcının infilak ettiği, 3 araçta bulunan Peşmerge güçlerinden ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, PKK tarafından düzenlenen saldırıda 2 Peşmergenin öldüğü belirtildi. - DUHOK

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