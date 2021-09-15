Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü Pkk'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ( Ikby ) bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde yer alan Dinarte bölgesinde terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcının infilak ettiği, 3 araçta bulunan Peşmerge güçlerinden ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, PKK tarafından düzenlenen saldırıda 2 Peşmergenin öldüğü belirtildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

 Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ersin Tatar Fahrettin Koca
Magazin Gökhan Çıra Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu Tunç Soyer
Spor Cristiano Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Duhok'ta PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti: 2 Peşmerge öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 22:45:47. #1.17#