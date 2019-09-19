19.09.2019 11:35

Düğününe gidiyordu ama ecel bırakmadı

Vahdet Ayaz, (DHA)- Brezilya'da Jessica Guedes adındaki 6 aylık hamile kadın, evlenmek için müstakbel eşi Flavio Gonçalvez'in beklediği kiliseye yolculuğu sırasında felç geçirdi. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Guedes'in bebeği, ameliyatla alınarak yoğun bakıma götürüldü.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan, hemşirelik yapan ve 6 aylık hamile olan Jessica Guedes (30) gelinliğini giydikten sonra limuzine bindi ve itfaiye eri Flavio Gonçalvez (31) ile evlenmek için kiliseye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında baş dönmesi ve boynunda ağrı hissetmeye başlayan Guedes, kilise önüne geldiğinde bilincini kaybetti.

'MÜSTAKBEL EŞİ KİLİSEDE BEKLİYORDU'

Guedes'in limuzinde bilincini kaybettiğini gören bir akraba, kiliseye doğru koşarak Gonçalvez'e haber verdi. 7 yıldır itfaiye eri olarak çalışan ve ilk yardım konusunda uzman olan Gonçalvez, dışarıya koşarak Guedes'i limuzinden çıkardı. O anları daha sonra yerel medyaya açıklayan Gonçalvez, 'Bana her şeyin yolunda olduğunu ama boynunda ve ensesinde bir ağrı olduğunu söyledi' dedi.

Gonçalvez'in uyguladığı ilk yardımın ardından, Guedes, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'HASTANEDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ'

Guedes, Sau Paulo Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumu fazla karmaşık olduğu için Maternidade Pro Matre Paulista Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede yapılan muayeneden sonra Guedes'in felç geçirdiği ve karnındaki 6 aylık bebeğin acilen sezaryenle alınması gerektiğine karar verildi.

Bebeğin hayatını kurtarmak için yapılan operasyonla bebek kurtarıldı, ancak anne Guedes hayatını kaybetti. Baba Gonçalvez, bebeğe Sophia adını verdi. Hastaneden yapılan açıklamada, 930 gram doğan bebeğin, yaklaşık 2 ay boyunca hastanenin yoğum bakım ünitesinde kalacağı belirtildi.

'GELİNLİKLE SON GÖRÜNTÜSÜ OLDU'

Jessica Guedes'in son görüntüsü, gelinliği içerisinde, kiliseye gitmeden önce kameraya gülümsediği görüntü oldu. Guedes, o görüntüden birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA