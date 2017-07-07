Düğününe 1 Hafta Kala Akıma Kapılıp Öldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, bir hafta evlenecek olan elektrik ustası 27 yaşındaki Gökhan Yaman, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.



Gelibolu İlçesi'nde yaşayan elektrik ustası Gökhan Yaman, elektrik hattında tadilat için gittiği Kavakköy Beldesi'nde elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın duran kalbini masajla tekrar çalıştırdı. Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, buradan da Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Elektrik ustası Yaman'ın kalbi hastane girişinde tekrar durdu. Doktorların müdahalelerine rağmen, Yaman hayata döndürülemedi. İki ay önce nişanlanan Gökhan Yaman'ın bir hafta sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Çanakkale