Düğününde Kilolarca Altın Takılan Alişan: Biri 1 TL Hediye Etmiş Bulmak İçin Defalarca Düğün CD'sini İzledim

Ünlü türkücü Alişan, Kanal D ekranlarında yayından Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında oyuncu Buse Varol'la dünya evine giren ve düğününde kilolarca altın takılan Alişan, bir kişinin takı kutusuna altın kesesinde 1 TL koyduğunu söyledi.

"ALTIN KESESİNE 1 TL KOYMUŞLAR"

Alişan ve Buse Varol çiftinin günlerce konuşulan düğünlerinde kilolarca altın takıldı. Altınları bankaya attıklarını söyleyen Alişan, başlarına gelen ilginç bir olayı anlattı. Alişan, başlarına gelen olayı şu sözlerle anlattı: "900 kişi geldiği için güzel bir takı oldu. Ama zaten doğu düğünlerinde böyle olur. Düğünden 2 gün sonra annemle takılara baktık. Bir tanesi o kadar güzel bir süs yapmış ki kuyumcudan altın kesesi falan almış. İçinden 1 lira çıktı. Takılar keseye atıldığı için anlaşılmadı."

"PARAYI KİMİN VERDİĞİNİ GÖRMEK İÇİN DÜĞÜN CD'SİNİ ÇOK İZLEDİM"

Özenle süslene 1 TL'yi kimin taktığını öğrenmek istediğini söyleyen Alişan,"Kimin attığı öğrenmek için düğün CD'sini çok izledim." dedi.