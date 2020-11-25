Düğününde eğlencenin dozunu kaçıran damat, gelinin yüzüne tekme attı
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Düğününde eğlencenin dozunu kaçıran damat, gelinin yüzüne tekme attı

25.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:04
Düğününde eğlencenin dozunu kaçıran damat, gelinin yüzüne tekme attı

Düğün eğlencelerinde coştukça coşan damat önce gömleğini çıkardı sonrasında ise geline şov yapayım derken yüzüne tekme attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Dans pistinin ortasında başına geleceklerden habersiz şekilde oturan gelin, kocasının üstsüz bir şekilde yaptığı kucak dansı şovundan memnun görünüyordu. Ancak bacağını karısının kafasının üzerinden geçirmeye kalkan damat, hareketi yaptığı sırada gelinin suratına tekme attı.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde viral oldu.

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