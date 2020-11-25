Düğününde eğlencenin dozunu kaçıran damat, gelinin yüzüne tekme attı

Düğün eğlencelerinde coştukça coşan damat önce gömleğini çıkardı sonrasında ise geline şov yapayım derken yüzüne tekme attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.