Seçim Telaşı Başlayan Vatandaş YSK'ya Sordu: Düğünümüz Var, Gelin Alabilir miyiz

Kimisi seçim gününe denk gelen düğün tarihi ile ilgili, kimisi de seçim günü oy kullanacağı şehirde olamayacağı için yardım talebinde bulundu. Vatandaşların YSK'ya gönderdiği mailler arasında dikkat çeken soru ve talepler şöyle:

İSPANYA GEZİSİNE GİDİYORUM

18-25 Haziran arasında İspanya gezisinde olacağım. Yurt dışına çıkmadan havaalanında oy kullanma imkanım var mı? Ya da konsoloslukta oy kullanabilecek miyim? Yurt dışında oy kullanabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

İstanbul'da oturuyorum. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde memleketim Elazığ'da olacağım. Oyumu orada kullanabilir miyim?

GELİN ALMADA SAKINCA OLUR MU?

Oğlum için kız evinin bulunduğu İzmir Menderes'te belediye düğün salonunda 23 Haziran akşamı düğünümüz var. Ertesi günü de yani seçim günü geleneklere uygun "gelin alma" töreni (çalgılı) yapılacak. Yasal bir sakıncası olur mu?

23 Haziran'da Nevşehir'de yemekli düğünüm olacaktı. Yeni seçim gününe göre benim düğünümle ilgili bir sorun var mı?

(Kaynak: Yeni Şafak)