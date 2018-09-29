Düğünü Esnasında Yangın Çıkan İtfaiye Eri, Seremoniyi Bırakıp Olay Yerine Gitti

Amerika'da 1 Eylül tarihinde düğününü iş yerinde yapan itfaiye eri Jeremy Bourasa ve eşi Krista Boland'ın düğün seremonisi esnasında, yakın bir bölgede büyük bir yangın çıkınca itfaiye eri Jeremy düğünü bıraktı ve yardıma koştu. Yangının kontrol altına alınmasından sonra tekrar düğününe dönen Jeremy, Krista ile nikahlarını kıydı ve dünyaevine girdi.

DÜĞÜN İÇİN UYGUN MEKAN BULAMADILAR

İtfaiye eri Jeremy Bourasa ve bel yıllık nişanlısı olan ana sınıfı öğretmeni Krista Boland, düğünleri için bir salonla anlaştı ama düğün salonu seremoniye 5 gün kala rezervasyonu iptal etti. Bunun üzerine düğün için başka bir mekan aramaya başlayan çift, yaklaşan tarihte uygun bir mekan bulamayınca düğünlerini itfaiye eri Jeremy'nin iş yerinde gerçekleşmesine karar vedi.

FAZLADAN ADAMA İHTİYAÇ OLUNCA KOLLARINI SIVADI

Düğün günü seremoni gerçekleşirken itfaiye binasında yangın alarmı çalmaya başladı. İlk başta çift tarafından önemsenmeyen olaya diğer itfaiyeciler müdahale etmeye gitti. Daha fazla adama ihtiyaç olduğu öğrenilince, itfaiye eri Jeremy düğününü bıraktı ve olay yerine gidip arkadaşlarına katıldı.

Yangını iş arkadaşlarıyla kontrol altına alan Jeremy, düğünü için tekrar iş yerine döndü ve Krista ile nikahını kıydı.