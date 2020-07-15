Düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle meydana koştular
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Düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle meydana koştular

Düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle meydana koştular Düğün davetiyelerine " Bir Başka Düğün" yazdırdılar, o gece darbe girişimi oldu Erzurum'da yaşayan Emrah ve Gonca Çılgı isimli çift 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle...

15.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:49

Düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle meydana koştular

Düğün davetiyelerine " Bir Başka Düğün" yazdırdılar, o gece darbe girişimi oldu

ERZURUM - Erzurum'da yaşayan Emrah ve Gonca Çılgı isimli çift 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle meydana koştular. Meydanda sabahlayan çift vatan olmadan yuva olmayacağını düşünerek Demokrasi Nöbetine koştuklarını söylediler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda yönetmenlik yapan Emrah Çılgı meslektaşı ve eşi Gonca Çılgı ile 15 Temmuz 2016 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde düğün yaptıkları sırada sosyal medyadan darbe girişimi olduğunu duydular. Düğünü yarıda kesen çift gelinlik ve damatlıklarıyla hemen ilçede ki meydana koştular. Meydanda ki kalabalık arasına giren çift Manisalı vatandaşlar tarafından büyük alkışlarla karşılandı.

Genç çiftin yaptığı büyük fedakarlık için ise İlçe Belediye Başkanı onları tebrik etti ve Demokrasi Nöbetini birlikte tutmalarını istedi. Çift düğün gecesinde sabaha kadar meydanda nöbet tutmanın gururunu yaşadı.

" Vatan olmadan yuva olmaz dedik, meydana koştuk"

O gece yaşadıklarını anlatan Emrah Çılgı, vatan olmadan yuva olmayacağını düşünerek meydana koştuklarını ifade ederek, "Eşimle üniversite yıllarında tanıştık ve evlenmeye karar verdik. Eşim Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşıyordu. Hem Erzurum'da hem oradan bir düğün yapmaya karar verdik. 15 Temmuz 2016 günü Manisa'da düğün yapıyorduk. Düğün başladı halaylar, oyunlar oynanırken misafirlerde bir tedirginlik gördük. Sonra darbe oluyor dediler. Bende " Saat 10.00'da ne darbesi" dedim ve bana düğünde şaka yapılıyor zannettim. Tabi sonra girişimin ciddi olduğunu anladık. Orada düğünü yarıda keserek meydana gitmeye karar verdik. Kayınvalidem koymasa da ben kendi annemden aldığım onayla çıktım. O sırada düşündüm vatan olmazsa bizim kuracağımız yuva neye yarar diye. Sonra meydana çıktık. Meydanda büyük bir kalabalık vardı. Herkes bizi alkışlamaya başladı. Protokole çıktık belediye başkanı bize megafon verdi bizde duygularımızı söyledik. Şimdi 2 çocuğumuz var. Vatanımıza bir şey olmadı. Bu bize farklı bir anı oldu. O anda çok tatlı bir anı gelmese de o gün onu yaptığımız için çok mutluyum" dedi.

"Davetiyeye bir başka düğün yazdırdık hakikaten bir başka düğün oldu"

Çılgı, düğün davetiyesine yazdırdıkları sözün başlarına geldiğini kaydederek, " Bizler davetiyemizi film afişi gibi yaptırmıştık. Mesleğimiz gereği güzel bir şey olsun istedik. Davetiyenin yanına bir başka düğü yazdırdık. Cidden düğünümüz bir başka oldu. O gece darbe girişimi oldu. Çok şükür devletimize bir şey olmadı. Bugün rahatlıkla bunu anlatabiliyorsam o gece Türk halkının direnişinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erzurum Şehir Tiyatrosunda yönetmenlik yapan Emrah ve Gonca Çılgı çifti bu sıralarda ikinci çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Düğünlerini yarıda keserek damatlık ve gelinlikle meydana koştular

Kaynak: İHA

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