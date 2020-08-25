Düğünlerin süresi iki saati aşmayacak Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, köylerde ve sokaklarda düğün, mevlit, nişan ve kına gecelerinin süresi iki saati aşmayacak.

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, köylerde ve sokaklarda düğün, mevlit, nişan ve kına gecelerinin süresi iki saati aşmayacak.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındı. Alınan ek tedbirler şu şekilde açıklandı:

1- Düğün (Köylerde ve/veya sokaklarda yapılanlarda dahil), mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü, vb. gibi etkinliklerin; iki saati aşmamak suretiyle ve en geç 22: 00'da tamamlanmasına,

2- Birinci maddede yer alan etkinlikler kapsamında araç konvoylarının kesinlikle oluşturulmamasına,

3- Bu kararın, Kolluk Kuvvetleri tarafından düğün sahiplerine yapılan tebligatlara ilave olarak tebliğine, İlimiz genelinde konu ile ilgili uygulamaların bu kapsamda titizlikle yürütülmesine, - KAYSERİ

Kaynak: İHA