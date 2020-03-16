Düğünlere "korona" engeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Düğünlere "korona" engeli - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti

Düğünlere "korona" engeli

Düğünlere "korona" engeli Bahri Özcan, "Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var" Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başlayınca düğün planları yapan çok sayıda çift de düğünlerini erteleme kararı aldı.

16.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:18
Düğünlere

Düğünlere "korona" engeli

Bahri Özcan, "Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var"

İSTANBUL - Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başlayınca düğün planları yapan çok sayıda çift de düğünlerini erteleme kararı aldı. Düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan, "Davetlilerin katılamayacağını söylüyorlar, bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. İlkbahar ayları için düğün planları yapan çiftler ise dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle düğünlerini erteleme kararı aldı. Salonunda düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan da durumu değerlendirdi. Özcan, bir gün içerisinde 18 düğün için iptal telefonu aldıklarını ifade ederek zor bir süreç yaşadıklarını belirtti.

"Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var"

Çiftlerin korona virüsü nedeniyle düğünlerini ileri tarihlere ertelediklerini belirten düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan, "Davetlilerin katılamayacağını söylüyorlar. Halkımızın dikkat etmesi gerekiyor. Devletimizin yetkili kurumları açıklama yapıyor fakat vatandaşlarımız galeyana geliyor. Mart ve nisan ayında ertelemelerimiz var. Bütün bunlar sosyal medyanın haberleri yüzünden kaynaklanıyor. Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var. Çalışanlarımız, ofislerimiz, işyeri kiralarımız var. Bunun için devletten bir önlem bekliyoruz. Kredilerimiz, kiralarımız, elemanlarımızın maaşları, sigortaları hepsi bizi sarsacak. Bir araya gelmemek adına bu sebepten dolayı Ramazan sonrasına doğru erteleme talepleri var. Buda Ramazan dan sonra işlerin yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Hafta sonu hiç gelen olmadı. Korona virüsü sebebiyle kaçınmaya çalışıyorlar" dedi.

Düğünlere 'korona' engeli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Düğünlere "korona" engeli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haber
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Koronavirüs salgınında dünya çapındakİ vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındakİ vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hande Soral Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Berkay Şahin Henry Onyekuru Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Düğünlere "korona" engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 17:50:06. #1.15#