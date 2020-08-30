Düğünlere korona denetimi
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Düğünlere korona denetimi

Bayburt'ta polis ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca düğün salonlarında korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında denetleme ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Düğünlere korona denetimi
30.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:38

Bayburt'ta polis ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca düğün salonlarında korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında denetleme ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Düğün salonları, kır düğünü vb. organizasyon işletmelerinde salgın tedbirleri ile ilgili denetim ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiren polis ekipleri, düğün salonları ve açık alanlarında salgın önlemlerinin alınıp alınmadığını inceledi. Normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan düğün salonları ve otellerde, düğünlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken şartların daha önce işletmelere tebliğ edildiği, şartları yerine getiren işletmelere düğün ve diğer organizasyonları gerçekleştirebilmeleri için izin verildiği belirtildi.

Girişlerde ateş ölçümü, takı merasimlerinde ve oturma düzenlerinde sosyal mesafe ile genel hijyen tedbirleri bakımından denetimden geçirilen işletmeler, eksiklikler konusunda uyarılarak ek salgın tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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