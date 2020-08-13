Düğünlere katılmak yasak mı? Düğünlere katılmak yasaklandı mı? Kimler düğülere katılamaz?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce basın açıklaması yapıyor

Düğünlere katılmak yasak mı? Düğünlere katılmak yasaklandı mı? Kimler düğülere katılamaz?

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerden olan ancak alınan önlemlerle düşüş eğiliminin başladığı Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri artırıldı ve düğünlerle ilgili yeni uygulamaya gidildi. Peki, düğünlere katılmak yasaklandı mı, kimler düğülere katılamaz? Düğünlere katılmak yasak mı?

Düğünlere katılmak yasak mı? Düğünlere katılmak yasaklandı mı? Kimler düğülere katılamaz?
13.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:37

Son dönemlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla gündeme gelen Gaziantep'te, yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimler sonuç vermeye başladı. Valilikten gelen açıklama ile düğünlere kısıtlama getirildi. Peki, Düğünlere katılmak yasak mı? Düğünlere katılmak yasaklandı mı? Kimler düğülere katılamaz?

GAZİANTEP'TE DÜĞÜNLERE KATILMAK YASAK MI?

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerden olan ancak alınan önlemlerle düşüş eğiliminin başladığı Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğüne katılmaları, toplu taşımayı belirli saatlerde kullanmaları yasaklandı.

Bu kararı Twitter'dan duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, şunları yazdı:

Kovid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor. 65 yaş üstü ulu Çınar'larımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.

TOPLU TAŞIMA VE PAZARLARA GİTMEDE DE YASAK VAR

Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından; Sabah 07.00-10.00 Akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, Akşam 18.00'dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır."

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla gündeme gelen Gaziantep'te, yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimler sonuç vermeye başladı.

AA muhabirinin İl Pandemi Kurulu verilerinden derlediği bilgiye göre, salgının ilk gününden itibaren ciddi çalışmaların hayata geçirildiği Gaziantep'te son 1,5 aydır vaka sayıları yukarı yönlü eğilim gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kentteki durumu, "En çok vaka görülen 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." paylaşımıyla özetliyordu.

İlgili Haberler

WhatsApp'ta yeni özellik! WhatsApp mesajları otomatik silinecek mi? WhatsApp'a gelen yeni, özellik güvenilir mi? WhatsApp kimler için tehlikeli oldu?
WhatsApp'ta yeni özellik! WhatsApp mesajları otomatik silinecek mi? WhatsApp'a gelen yeni, özellik güvenilir mi? WhatsApp kimler için tehlikeli oldu?
Nimet şarkı sözleri | Didomido & Eglo G - 'Nimet' şarkısı sözleri nedir? Didomido kimdir?
Nimet şarkı sözleri | Didomido & Eglo G - "Nimet" şarkısı sözleri nedir? Didomido kimdir?
Asker uğurlama yasaklandı mı? Hangi illerde asker uğurlaması yasak?
Asker uğurlama yasaklandı mı? Hangi illerde asker uğurlaması yasak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor Güncel
Son Dakika: Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar 3. Sayfa
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Orlando Bloom
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Burak Yılmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Düğünlere katılmak yasak mı? Düğünlere katılmak yasaklandı mı? Kimler düğülere katılamaz? - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 10:37:30. #1.15#
title