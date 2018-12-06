Düğünlere Damga Vuracak Türkü İnternette İzlenme Rekoru Kırıyor

Düğünlere damga vuracak türkü internette izlenme rekoru kırıyor

Sanatçı Kürşat, "Yav he he türkümüz yaza damgasını vuracak"

NEVŞEHİR - Sanatçı Kürşat tarafından geçtiğimiz aylarda çıkartılan ve Kapadokya'da çekilen "Yav he he" türküsü iki aylık bir zaman içerisinde yaklaşık 500 bin dinlenme sayısına ulaştı.

Nevşehirli sanatçı Kürşat tarafından iki ay önce çıkartılan ve Kapadokya'da çekilen "Yav he he" türküsü internetten izlenme rekorlarına doğru koşuyor. 2 aylık zaman içerisinde klipin yaklaşık 500 bin tıklanma sayısına ulaştığını ifade eden Kürşat, türkümüz yaza doğru 5 milyon izlenmeye ulaşacakken yaza damga vuracak dedi. Sanatçı Kürşat, "Kapadokya'da yani memleketimde çektiğim ilk klip bu yıla kısmet oldu. Çok da severek, beğenerek çektik. Çokta mutluyum bu anlamda. Çünkü kendi memleketimin tüm güzelliklerini klipimizde gösterdik. Tamamen böyle Kapadokya'nın tanıtımı gibi bir klip oldu. Klipimiz bölgeyle de çok özdeşleşti. Yav he he türkümüzün söz ve müziği bana ait olan bir türküydü. Tam bir İç Anadolu türküsü oldu. 2 ay gibi bir kısa sürede yaklaşık 500 bin bir tıklanmaya ulaştık. Yaza kadar inşallah bunun biz 5 milyon 10 milyon olmasını diliyoruz. Yazın da bu türkümüzün bütün düğünlerde, özel gecelerde dinleneceğini düşünüyoruz. Yani bu yaz düğünlere damga vuracağız. Bu yaz türkülerle çok güzel geçecek ve tamamen bir yaz türküsü" dedi.