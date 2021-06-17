Düğünlerde yiyecek ikramına izin verilmesi hazır yemek sektöründe hareketlilik yaratacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünlerde yiyecek ikramına izin verilmesi hazır yemek sektöründe hareketlilik yaratacak

Düğünlerde yiyecek ikramına izin verilmesi hazır yemek sektöründe hareketlilik yaratacak
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Hazır yemek sektöründe, kademeli normalleşme kapsamında düğün ve nikah törenleri için yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin ardından hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Hazır yemek sektöründe, kademeli normalleşme kapsamında düğün ve nikah törenleri için yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin ardından hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesini ve sektörün gelecek dönem beklentilerini değerlendirdi.

Kararın, öncelikle düğün sahipleri açısından önem taşıdığına işaret eden Zincirkıran, vatandaşların uzun süredir düğünlerini bu şekilde yaparak misafirlerini ağırlamayı beklediğini söyledi.

Sektör olarak yemekli düğünlerin başlayacak olmasına hazır olduklarını aktaran Zincirkıran, sektörün de salgın kurallarına uyum açısından son derece bilinçli olduğunu ve çalışanların aşılandığını bildirdi.

Zincirkıran, sektörün, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı Mart 2020'den beri yaşadığı sıkıntılara ifade ederek, "Son derece yerinde bir karar. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin sektöre çok faydası olacak. Bu sektörde 400 bin çalışan var. Yemekli düğünler, sektöre ve sektördeki 400 bin çalışana bir nebze ilaç olacak." diye konuştu.

Tüm çalışanların aşılanmaya başlamasıyla artık ofislere dönüşlerin de başlamasını beklediklerini belirten Zincirkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her hafta iş yerlerindeki çalışan sayısı artıyor. İş yerlerine ve ofislere dönüş oldukça bunlar için de yemekhane hizmeti alınacak. Bu hizmeti de pandemi koşulları içinde seyreltilmiş ve vardiyaları ayarlanmış şekilde vereceğiz. Bundan önceki yazlarda, tatiller ve 2 bayramın denk gelmesi nedeniyle durgunluk oluyordu ancak bu yaz piyasadaki hareketlenmeyi çok yakinen görüyoruz. Aşılanma günlük 1 milyonlara çıktı. Bu yaz döneminde hazır yemek sektörünün tekerlekleri tekrar dönmeye başlayacak. Önümüzdeki bahar aylarında okulların açılmasıyla beraber salgın öncesi döneme döneceğiz."

Ekonomiyi olumlu yönde tetikleyecek

Zincirkıran, ülkedeki tarımsal üretimin yüzde 25'ini sektör olarak kendilerinin kullandığına dikkati çekerek, hazır yemek sektörünün hareketlenmesiyle pek çok yan sektörde de hareketlenmelerin yaşanacağına işaret etti. Zincirkıran, "Biz durduğumuz zaman, tarım ve et sektörleri de duruyor. Arz fazlası oluşan birçok ürünün sokaklara döküldüğünü gördük. Çiftçiden gıda sanayicisine kadar pek çok sektörü etkiliyoruz. Yani bizim hareketlenmemiz ülke ekonomisini de olumlu yönde tetikleyecek. Endüstriyel yemek sanayicileri olarak tarımın lokomotifiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor
Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğünlerde yiyecek ikramına izin verilmesi hazır yemek sektöründe hareketlilik yaratacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:19:15. #1.16#

title