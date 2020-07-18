Düğünlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat
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Düğünlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat

Covid-19 pandemi döneminde özellikle düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması istendi.

Düğünlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat
18.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:29

Covid-19 pandemi döneminde özellikle düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması istendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını Türkiye'nin atlatması için yetkililer açıklama üzerine açıklama yapıyor ve pandeminin atlatılması için kurallara uyulması isteniyor.

Pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemde yasaklanan düğünlere, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte 1 Temmuz'dan sonra izin verilmişti. Düğünlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etme şartı ile izin verilmişti.

Ancak bazı düğünlerde sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmemesinden kaynaklanan vakaların artmasıyla Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabında uyarılarda bulunmuştu.

Sağlıkçılardan örnek düğün

Bu arada, Malatya'da resmi sağlık kuruluşlarında görevli Hayati Kantar ile Ezgi Kantar (Onus) tarafından Mersin'da yapılan düğünde, düğün yapacaklara örnek olacak şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulan düğün gerçekleştirildi. Düğüne gelenlerin ateşleri cihazla ölçülüp düğüne alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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