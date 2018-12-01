Düğünlerde Sivil Güvenlik Görevlileri Bulunacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesinde ziyaretlerde muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, düğün magandalarının önü geçebilmek amacıyla düğünlerde sivil güvenlik görevlilerin de yer alacağını söyledi.

Vali Gül, Araban ilçesinde muhtarla yaptığı toplantıda, bölge de yaşanılan düğün magandalarına karşı uyarılarda bulundu. Düğünlerde Köylerde özellikle düğünlerde havaya silah sıkma meselesi var. Bununla ilgili emniyetimize, Jandarmamıza kesin talimat verdik. Çok kararlı bir şekilde bununla mücadele edeceğiz. Düğünlere sivil güvenlik görevleri gidecekler, düğünlerde bulunacaklar. Dolayısıyla düğünler bir ailenin en mutlu günü. Orada kolluk kuvvetlerinin yasal işlem yapması; geline de, damada da yazık, düğün sahiplerine de yazık. Bunu da yapmadığımız zaman havaya ateş açılması ile çocuklarımız insanlarımız, canından olabiliyor. Bu binde birdir, on binde birdir. Ama bu on binde bir bizim evladımız da olabilir. Sizlerin evladı da olabilir. Buna bir istatistik meselesi olarak bakamayız. Havaya silah sıkma meselesini, Gaziantep'in gündeminden tamamen çıkartacağız. Düğünlerde olabildiğince planlama yaparak güvenlik kuvvetlerimiz sivil şekilde bulunacaklar. Bunu bilin ve herkesi uyarın" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Araban'ın çok huzurlu ve suç oranının düşük bir ilçe olduğunu da vurgulayarak, "Çok huzurlu ve suç oranı çok düşük bir ilçe. Allah her valiye, her kaymakama suç oranları düşük yerlerde görev yapmayı nasip etsin. Araban'ın zenginliği, huzurudur. Topraklarınız verimlidir, burada çok iyi bir hayatınız vardır ama huzur olmadan bu dedikleriniz hiçbir şey ifade etmez. Bir yerin yakınında terör olayları oluyorsa, oralarda da zayıf bir ihtimal de olsa olabilir, o açıdan olur ya içinize sızmak isteyenler, bir şekilde olayları provoke etmek isteyenler olabilir. Bunlara karşı emniyetimizi, jandarmamızı yirmi dört saat uyarın, bildirin. Arkadaşlarımız gereğini yaparlar. Gaziantep Türkiye'nin en huzurlu şehri ve Arabanın da Gaziantep'in de huzurlu şehir olarak devam edebilmesi için hepimize görevler düşüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP