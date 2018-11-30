Gaziantep Valisi Davut Gül, düğünlerde silah sıkılmasının önüne geçmek için sivil güvenlik görevlilerinin bulunacağını kaydetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Temasları kapsamında ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştiren Gül, burada yaptığı konuşmada, huzur olmadan hiçbir şeyin olmayacağını belirtti.

Gaziantep ve ilçelerinde huzurun önemine dikkat çeken Gül, şunları kaydetti:

"Köylerde özellikle düğünlerde havaya silah sıkma meselesi var. Bununla ilgili emniyetimize, jandarmamıza kesin talimat verdik. Çok kararlı bir şekilde bununla mücadele edeceğiz. Düğünlerde sivil güvenlik görevlileri bulunacak. Bunu yapmadığımız zaman havaya ateş açılması ile çocuklarımız, insanlarımız canından olabiliyor. Bu binde birdir, on binde birdir. Buna bir istatistik meselesi olarak bakamayız. Havaya silah sıkma meselesini, Gaziantep'in gündeminden tamamen çıkartacağız. Düğünlerde olabildiğince planlama yaparak güvenlik kuvvetlerimiz sivil şekilde bulunacaklar. Bunu bilin ve herkesi uyarın."

Şehit yakınları ve gazilerle de bir süre sohbet eden Vali Gül, "Bizi kendi evladınız, kendi kardeşiniz gibi bilin. Bizim şehit ailelerimize, gazilerimize minnet borcumuz var. Yapabileceğimiz ne varsa kapımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.